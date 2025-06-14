В Иране снова взрывы: Израиль сделал заявление

В Иране 14 июня прогремела серия взрывов. При этом военное руководство Израиля заявило о новых ударах по Тегерану. Об этом сообщает The Times of Israel.

Удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Сегодня взрывы прогремели в иранском городе Табриз, на северо-западе страны. Там заметили дым.

Иранские СМИ пишут о новой атаке Израиля. В сети отмечают, что взрывы якобы прогремели в районе НПЗ в Табризе.

До этого начальник штаба армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар заявили, что "путь к Тегерану проложен".

"Согласно планам, истребители ВВС начнут наносить удары по целям в Тегеране", — сказали израильские военные.

По словам представителей армии обороны Израиля, будут продолжаться удары по иранским ядерным и военным объектам, пусковым установкам баллистических ракет, а также по военным чиновникам и ученым-ядерщикам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль. В ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздавались сильные взрывы. Одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Также издание "Комментарии" сообщало – иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия – штаб-квартиру израильских Вооруженных сил, который по значимости часто называют израильским аналогом Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире из Тель-Авива.

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