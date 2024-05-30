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В Израиле ответили, сколько еще будет продолжаться война на Ближнем Востоке

Советник национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал срок окончания войны на Ближнем Востоке.

сегодня, 08:18
Автор:
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Slava Kot
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Новое обострение на Ближнем востоке началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали израильские города, захватили сотни заложников и убили более 1200 человек. После этого армия Израиля начала военную операцию по ликвидации ХАМАС, а теперь стал известен срок до конца войны.

В Израиле ответили, сколько еще будет продолжаться война на Ближнем Востоке

Советник нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. Фото из открытых источников

Советник национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби рассказал, что 2024 год можно назвать "годом боевых действий", который ознаменует окончание войны на Ближнем Востоке. По словам чиновника, Израилю нужно еще 7 месяцев, чтобы уничтожить ХАМАС.

"Сейчас мы находимся на пятом месяце 2024 года, а это значит, что мы ожидаем еще семь месяцев борьбы, чтобы углубить наши достижения и достичь нашей цели – уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС и Исламского Джихада", — сказал Ханегби.

Заявление советника нацбезопасности Израиля раздалось на фоне атаки ЦАХАЛа на Рафах, куда вошли танки. Таким образом, Израиль продолжает свои военные действия в Палестине, несмотря на международное давление. Израиль ранее заявил, что вход и очищение Рафаха будет последним этапом войны против ХАМАСа.

Напомним, что 7 октября при атаке ХАМАСа на Израиль было убито около 1200 человек. Как сообщают палестинские чиновники, находящиеся под руководством ХАМАСа, ответная атака Израиля привела к гибели более 36 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после сообщения о запросе на выдачу ордера МУС на арест руководителей Израиля, первая страна согласилась выполнить это решение и арестовать Беньямина Нетаньяху.

Также "Комментарии" писали, что Израиль отреагировал на решение нескольких стран признать Палестину.



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/05/29/middleeast/israel-gaza-war-seven-months-end-year-intl/index.html
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