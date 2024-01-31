В Израиле призвали изменить отношение к России

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид призвал руководство страны пересмотреть свою позицию по отношению к России, которая поддерживает и усиливает отношения с Ираном, который является врагом Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лапиду для издания "Вести".

Лидер оппозиции Яир Лапид. Фото из открытых источников

Яир Лапид заявил, что, несмотря на видение Кремлем России, как "супердержавы", однако эта страна вынуждена обращаться к своєму союзнику, подсанкционному и изолированному от мира Ирану, за помощью в войне против Украины.

"Они не любят, когда им об этом говорят, потому что все еще считают себя супердержавой. Но это "супергосударство" не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года. И чем дальше, тем больше они зависят от поставок иранского оружия, превратившись тем самым на звено в оси зла", – говорит Лапид.

Бывший премьер-министр Израиля утверждает, что из-за приверженности России к Ирану, Израиль "еще очень долго не сможет простить" Кремлю, который стал на сторону боевиков ХАМАС. Яир Лапид также вспомнил и подверг критике слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые назвали ХАМАС "легитимной организацией".

"Несомненно, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такой обиды", — сказал Яир Лапид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Израиля рассказал, сколько израильская армия убила террористов ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле прошли масштабные митинги с призывом окончить войну.