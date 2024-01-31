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В Израиле призвали изменить отношение к России

Израильская оппозиция во главе с Яиром Лапидом указывает на необходимость изменения отношения к руководству России, которое поддерживает Иран и считает ХАМАС легитимной организацией.

31 января 2024, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид призвал руководство страны пересмотреть свою позицию по отношению к России, которая поддерживает и усиливает отношения с Ираном, который является врагом Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лапиду для издания "Вести".

В Израиле призвали изменить отношение к России

Лидер оппозиции Яир Лапид. Фото из открытых источников

Яир Лапид заявил, что, несмотря на видение Кремлем России, как "супердержавы", однако эта страна вынуждена обращаться к своєму союзнику, подсанкционному и изолированному от мира Ирану, за помощью в войне против Украины.

"Они не любят, когда им об этом говорят, потому что все еще считают себя супердержавой. Но это "супергосударство" не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года. И чем дальше, тем больше они зависят от поставок иранского оружия, превратившись тем самым на звено в оси зла", – говорит Лапид.

Бывший премьер-министр Израиля утверждает, что из-за приверженности России к Ирану, Израиль "еще очень долго не сможет простить" Кремлю, который стал на сторону боевиков ХАМАС. Яир Лапид также вспомнил и подверг критике слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые назвали ХАМАС "легитимной организацией".

"Несомненно, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такой обиды", — сказал Яир Лапид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Израиля рассказал, сколько израильская армия убила террористов ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле прошли масштабные митинги с призывом окончить войну.



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Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/b1tjlwbca
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