В Израиле призвали изменить отношение к России

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Slava Kot
Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид призвал руководство страны пересмотреть свою позицию по отношению к России, которая поддерживает и усиливает отношения с Ираном, который является врагом Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лапиду для издания "Вести".
Лидер оппозиции Яир Лапид. Фото из открытых источников
Яир Лапид заявил, что, несмотря на видение Кремлем России, как "супердержавы", однако эта страна вынуждена обращаться к своєму союзнику, подсанкционному и изолированному от мира Ирану, за помощью в войне против Украины.
Бывший премьер-министр Израиля утверждает, что из-за приверженности России к Ирану, Израиль "еще очень долго не сможет простить" Кремлю, который стал на сторону боевиков ХАМАС. Яир Лапид также вспомнил и подверг критике слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые назвали ХАМАС "легитимной организацией".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Израиля рассказал, сколько израильская армия убила террористов ХАМАС.
Также "Комментарии" писали, что в Израиле прошли масштабные митинги с призывом окончить войну.
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