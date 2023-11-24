В Израиле рассказали, чего ждать после завершения перемирия

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке продлятся не менее двух месяцев после временного перемирия, которое вскоре закончится. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Haaretz".

Йоав Галлант. Фото: из открытых источников

"Это будет короткая передышка, после которой интенсивные бои продолжатся. Ожидается еще не менее двух месяцев боев", – отметил Йоав Галлант.

Министр также подчеркнул, что продолжать бои необходимо для освобождения всех заложников. Он высказал мнение, что боевики ХАМАС не отпустят их всех без давления и понимания, что у них нет другого выхода из сложившейся ситуации.

Отмети, ранее, в Министерстве иностранных дел Катара рассказали, что временное перемирие между Израилем и ХАМАСом начало действовать в пятницу в 7 утра, согласно договорённостей первая группа из 13 израильских заложников будет освобождена в 16:00.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.



