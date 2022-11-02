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В МИД Ирана отреагировали на сообщение о нападении на Саудовскую Аравию

В Иране назвали информацию СМИ о подготовке нападения на Саудовскую Аравию "недостоверной"

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

2 ноября в Иране прокомментировала заявление СМИ о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию.  В стране назвали эту информацию "недостоверной". Соответствующее заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, передает Reuters .

В МИД Ирана отреагировали на сообщение о нападении на Саудовскую Аравию

В Иране заявили, что не собираются нападать на Саудовскую Аравию (фото из открытых источников)

"Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являлись "безосновательными обвинениями", — говорится в публикации СМИ.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о предупреждении о войне. Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, предупреждая о грядущем нападении со стороны Ирана. Это переводит войска США и других стран Ближнего Востока в состояние повышенной готовности, сообщает американское Wall Street Journal. Дипломаты Саудовской Аравии сообщили спецслужбе США, что Иран может атаковать их страну. Кроме того, Исламское Государство может совершить нападение на иракский город Эрбиль, где проживает много курдов. Такие действия Иран хочет совершить, чтобы отвлечь внимание от начавшихся с сентября внутренних протестов. США рассмотрели сообщения саудитов и выразили свою обеспокоенность возможной атакой, а также отметили, что дать ответ таким шагам Ирана. В октябре Иран публично осудил Саудовскую Аравию из-за освещения митингов в Исламском государстве. Саудовская Аравия через персидские спутниковые каналы показывают революцию в Иране.

Также "Комментарии" писали о том, о чем говорят аппетиты Ирана – чем грозит обострение на востоке . Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля обращает внимание, что якобы готовящееся сообщение о нападении Ирана на Саудовскую Аравию появилось в американском издании Wall Street Journal. Причем оно написало, что эти саудовские дипломаты известили США о подобных намерениях Тегерана. Якобы переключить внимание с внутренних протестов в Иране на внешнего врага. И этим задавить слабый протест.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-denies-it-poses-threat-saudi-arabia-after-report-saudis-raised-concern-2022-11-02/
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