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Главная Новости Мир Ближний Восток В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы: есть погибшие и раненые
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В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка

18 сентября 2021, 23:23
Автор:

Денис Подставной

В Афганистане погибли люди. Об этом сообщает издание ТСН. 

В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

Взрывы в городах Афганистана. Фото: Associated Press.

Как стало известно, взрывы раздались в столице Афганистана, а также в городе Джелалабад. Сообщается, что в кабульском районе Дашти-Барч взорвался заминированный автомобиль. В Ирфан Харрготи 13 района произошел подрыв магнитной мины. 

Согласно данным СМИ, в Джелалабаде также раздались взрывы. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое человек и еще несколько десятков местных жителей получили ранения различной степени тяжести. 

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в афганской провинции Гор талибы зверски убили женщину. По словам родственника погибшей, беременную женщину убили с помощью холодного оружия прямо на его глазах. Мужчина обвиняет талибов в двойном убийстве и пригрозил, что если правительство не привлечет преступников к ответственности, то он "возьмет закон в свои руки". "Талибан" отрицает обвинения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане большинство больниц могут закрыть из-за отсутствия финансирования. На данный момент в стране насчитывают 2,3 тысячи медицинских учреждений. 90% из них поддерживает ВОЗ счет международных доноров и спонсоров. Массовое закрытие медицинских учреждений может привести к росту заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Пока в ВОЗ надеются на медицинскую гуманитарную помощь от властей Катара. Планируется, что они отправят в Афганистан два или три самолета с медицинским грузом. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-kabule-i-dzhelalabade-progremeli-vzryvy-est-postradavshie-1869652.html
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