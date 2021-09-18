В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

В Афганистане погибли люди. Об этом сообщает издание ТСН.

Взрывы в городах Афганистана. Фото: Associated Press.

Как стало известно, взрывы раздались в столице Афганистана, а также в городе Джелалабад. Сообщается, что в кабульском районе Дашти-Барч взорвался заминированный автомобиль. В Ирфан Харрготи 13 района произошел подрыв магнитной мины.

Согласно данным СМИ, в Джелалабаде также раздались взрывы. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое человек и еще несколько десятков местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в афганской провинции Гор талибы зверски убили женщину. По словам родственника погибшей, беременную женщину убили с помощью холодного оружия прямо на его глазах. Мужчина обвиняет талибов в двойном убийстве и пригрозил, что если правительство не привлечет преступников к ответственности, то он "возьмет закон в свои руки". "Талибан" отрицает обвинения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане большинство больниц могут закрыть из-за отсутствия финансирования. На данный момент в стране насчитывают 2,3 тысячи медицинских учреждений. 90% из них поддерживает ВОЗ счет международных доноров и спонсоров. Массовое закрытие медицинских учреждений может привести к росту заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Пока в ВОЗ надеются на медицинскую гуманитарную помощь от властей Катара. Планируется, что они отправят в Афганистан два или три самолета с медицинским грузом. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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