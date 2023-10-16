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В ООН сделали тревожное заявление: "не хватает мешков для трупов"

Отдел ООН, который занимается помощью палестинских беженцев на Ближнем Востоке, заявил о катастрофической ситуации в Секторе Газы.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) обнародовало последний отчет по ситуации в Секторе Газы. В нем сказано, что палестинская территория находится на грани коллапса, а в секторе Газа "не хватает мешков для трупов".

В ООН сделали тревожное заявление: "не хватает мешков для трупов"

В ООН сделали тревожное заявление по ситуации в Секторе Газы. Фото из открытых источников

В ООН сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии на территории Сектора Газа может образоваться катастрофическая ситуация из-за отсутствия жизненно важных услуг, в частности, это касается здравоохранения, доступа к чистой воде, санитарии и продовольственной безопасности.


Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам указывает на большое количество убитых в Секторе Газа.

"Количество убитых растет. В Газе не хватает мешков для трупов", — говорится в отчете UNRWA.

Кроме того, организация указывает о 14 убитых сотрудниках ООН, а также добавляет, что зафиксировано 23 обстрела объектов UNRWA со стороны Израиля.

В UNRWA отмечают, что более одного миллиона человек из Газы были перемещены, что соответствует почти половине населения этого города. Кроме того, организация обеспечила убежище более 400 тыс. человек, однако это превышает возможности агентства ООН и скоро приведет к окончанию еды и воды в приютах.

Напомним, что палестинские боевики ХАМАС атаковали Израиль, где убили более тысячи человек. Израиль ликвидировал боевиков и атаковал находящийся под осадой Сектор Газы. На палестинскую территорию не попадают вода, электроэнергия и топливо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильские военные атаковали международный аэропорт другой страны.

Также "Комментарии" писали, что союзник России сделал критическое предупреждение для Израиля. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан указал на "красные линии" при пересечении, которые Тегеран будет активно реагировать на действия израильской армии в Секторе Газы.



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Источник: https://www.unrwa.org/resources/reports/situation-report-6-gaza-strip-west-bank
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:21

Юдейський нацизм головорізів. Вони своїми сторічними "стражданнями" прикривають свої військові злочини. Їм розікраденої України мало вони і у Газі мародерством і вбивствами займаються. Це зло засуджене їхнім творцем.


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