В Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье: десятки погибших и раненых

В Пакистане пассажирский автобус рухнул в ущелье. Об этом пишет издание Корреспондент.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в Кашмире. Сообщается, что автобус, который направлялся в город Равалпинди упал с высоты примерно 500 метров.

По информации издания, происшествие случилось, когда транспортное средство находилось над рекой Нилум. В результате инцидента погибли по меньшей мере два десятка человек. Среди жертв женщины и дети. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

На место событий поспешили сотрудники спасательных служб, медики и правоохранители. Раненые были госпитализированы. На данный момент стражи порядка устанавливают причину трагедии.

Полицейские предполагают, что в автобусе возникла техническая неисправность.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня. Он образовался из-за дождей, которые прошли в регионе накануне. Стихией оказались уничтожены несколько зданий. Ранения получили около десяти человек, многие погибли, как минимум пятнадцать граждан считаются пропавшими без вести. Проводятся спасательные работы.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Швеции на концерте посвященному музыкантам группы ABBA произошла трагедия. Пожилой мужчина упал с высоты седьмого этажа на двух граждан, которые находились в фойе концертного зала. Первый мужчина скончался на месте от полученных травм. Второй умер в стенах медицинского учреждения. Жизни третьего пострадавшего ничего не угрожает.

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