logo

BTC/USD

62357.20

ETH/USD

4574.67

LTC/USD

205.07

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье: десятки погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье: десятки погибших и раненых

В Кашмире автобус упал с 500-метровой высоты

сегодня, 16:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Пакистане пассажирский автобус рухнул в ущелье. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье: десятки погибших и раненых

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в Кашмире. Сообщается, что автобус, который направлялся в город Равалпинди упал с высоты примерно 500 метров. 

По информации издания, происшествие случилось, когда транспортное средство находилось над рекой Нилум. В результате инцидента погибли по меньшей мере два десятка человек. Среди жертв женщины и дети. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести. 

На место событий поспешили сотрудники спасательных служб, медики и правоохранители. Раненые были госпитализированы. На данный момент стражи порядка устанавливают причину трагедии. 

Полицейские предполагают, что в автобусе возникла техническая неисправность. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня. Он образовался из-за дождей, которые прошли в регионе накануне. Стихией оказались уничтожены несколько зданий. Ранения получили около десяти человек, многие погибли, как минимум пятнадцать граждан считаются пропавшими без вести. Проводятся спасательные работы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Швеции на концерте посвященному музыкантам группы ABBA произошла трагедия. Пожилой мужчина упал с высоты седьмого этажа на двух граждан, которые находились в фойе концертного зала. Первый мужчина скончался на месте от полученных травм. Второй умер в стенах медицинского учреждения. Жизни третьего пострадавшего ничего не угрожает. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4413482-v-kashmyre-avtobus-sorvalsia-v-uschele-22-zhertvy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!