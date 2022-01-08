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В Пакистане более 20 человек замерзли насмерть в машинах

В Пакистане в результате сильного снегопада два десятка людей замерзли насмерть в автомобилях: что известно

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В городе Мурри, расположенном в северо-восточной провинции Пакистана, из-за аномального снегопада погибло два десятка человек.

В Пакистане более 20 человек замерзли насмерть в машинах

Снегопад в Пакистане (фото из открытых источников)

Как сообщает издание BBC, автомобили с людьми оказались погребенными под сугробами снега. По меньшей мере погиб 21 человек. Военные стараются расчистить дорогу и освободить тех, кто попал в ловушку из-за непогоды. Местные власти объявили район зоной бедствия. 

Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед отметил, что еще более тысячи машин остаются заблокированными. В город пускают только аварийно-спасательные автомобили, горожан призвали оставаться дома и не выходить на улицу. 

К слову, в последние дни в город прибыло множество туристов, чтобы посмотреть на необычно сильный снегопад. В итоге это вызвало огромные пробки на дорогах. 

Напомним, что в первый день 2022 года популярный египетский курорт Хургада засыпало снегом. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку из-за непогоды погибло три человека. Учебные заведения в шести провинциях временно закрыли и усилили общие меры безопасности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях с сильными снегопадами столкнулись жители Токио. Непогода остановила привычный образ жизни горожан и причинила немало вреда. Столицу Японии впервые за 4 года так засыпало снегом.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-59920215
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