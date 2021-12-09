В Саудовской Аравии десятки верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Более четырех десятков животных были отстранены от участия в конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии из-за инъекций ботокса и других косметических средств. Об этом пишет издание BBC.

Верблюд. Фото из открытых источников

Конкурс является кульминационным моментом Фестиваля верблюдов имени короля Абдель Азиза, где на кону стоит 66 миллионов долларов призовых. Жюри определяет победителей по губам, форме головы большому носу, красоте горба и другим критериям.

Перед конкурсом всех участников сначала проводили в зал, где специалисты исследовали их внешний вид и движения. Затем их головы, шеи и туловище просканировали с помощью рентгеновских и трехмерных ультразвуковых аппаратов, а образцы взяли для генетического анализа и других тестов.

Как пишет СМИ, оказалось, что десятки заводчиков делали инъекции в губы, носы, и другие части головы верблюдов. Коллагеновые филлеры использовались для увеличения губ и носов, а гормоны для ускорения роста мышц. Кроме того, на животных также использовали резиновые ленты, чтобы сделать части тела больше, чем обычно, за счет ограничения кровотока.

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