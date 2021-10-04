В Саудовской Аравии ядовитая змея заползла в ванную комнату и убила ребёнка

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Денис Подставной
В Саудовской Аравии ребёнок погиб после нападении змеи. Об этом сообщает издание Metro.
Ядовитая змея. Фото: УНИАН.
Как стало известно, инцидент произошел в городе Абха. Ядовитая змея притаилась в ванной комнате.
6-летняя девочка не заметила рептилию, пока та не напала на неё. Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение. В стенах больницы состояние ребёнка ухудшилось и её перевели в отделение интенсивной терапии. Спасти пострадавшую не удалось.
Отец девочки рассказал, что никогда не ожидал увидеть таких животный в ванной комнате. Так же он добавил, что верит в Аллаха, а значит, так было предначертано.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Индии авиалайнер застрял под пешеходным мостом. Сообщается, что летательный аппарат индийской авиакомпании был списан и продан. Водитель нового владельца перевозил борт по автодороге Дели-Гуруграм и не смог правильно рассчитать его габариты. В результате самолет застрял под конструкцией пешеходного моста. Отмечается, что несколькими годами ранее в Индии уже происходил подобный инцидент.Также "Комментарии" сообщали о том, что в российском городском округе Латкарино потерпел крушение небольшой вертолет. На его борту находилось три человека. Винтокрылая машина рухнула в лесополосе, которая расположена вдоль автодороги. На место аварии поспешили сотрудники спасательной службы, правоохранители и медики. От полученных травм все, кто находился на борту скончались. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Выясняется причина падения. Подробно об этом читайте в нашем материале.
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