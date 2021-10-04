В России разбился вертолёт: есть погибшие

В России потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает издание Апостроф.

В России разбился вертолет. Фото pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел вчера вечером, 3 октября в городском округе Латкарино, что в Подмосковье. Сообщается, что винтокрылая машина разилась в лесополосе, которая расположена вдоль шоссе.

На место аварии поспешили сотрудники спасательной службы. Спасатели сообщили, что после крушения возгорания не последовало.

Согласно данным СМИ, на борту летательного аппарата находились три человека. В результате происшествия никто не выжил. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Канаде разбился самолет. На его борту, находились пилот и один пассажир. В результате авиакатастрофы один человек, пассажир самолета, погиб, а другой, получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что перед падением пилот сообщал, о поломке в летательном аппарате. Известно, что самолет буксировал баннер. По словам специалистов, баннеры своим весом могут затруднить полет, особенно, если самолет имеет неисправный двигатель. На данный момент устанавливаются причины аварии. Обломки направлены на экспертизу.

Также "Комментарии" информировали о том, что в итальянском городе самолет упал на здание. На его борту находилось шесть человек. Летательный аппарат вылетел из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Борт разбился о здание которое находилось на ремонте. На место авиакатастрофы поспешили, правоохранители, медики и сотрудники спасательной службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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