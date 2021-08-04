В Сирии взорвался автобус с военными: есть погибшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Сирии взорвался автобус, который перевозил военных. Об этом сообщает издание SANA.
Взрыв автобуса в Сирии. Фото из открытых источников
Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 4 августа, в столице Сирии Дамаске. Взорвался автобус, который перевозил военнослужащих. В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили ранение различной степени тяжести.
Сообщается, что в транспортном средстве произошло короткое замыкание электропроводки. Это вызвало возгорание топливного бака, а затем взрыв.
Погибшим оказался водитель автобуса. Трое потерпевших были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение прибывшими на место происшествия медиками.
В Сети появились фото с места события.
Фото: SANA.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции разбился автобус, который перевозил туристов из России. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в забор. После этого транспорт перевернулся и вылетел на встречную полосу. В автобусе находилось 22 туриста включая девятерых детей. В результате происшествия погибли четверо человек и еще многие получили травмы различной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пакистане взорвался автобус с китайскими специалистами. Они направлялись на строительство дамбы в городе Дасу. После взрыва автобус упал в овраг. В результате инцидента погибло, как минимум десять человек, и еще несколько десятков получили ранения. Еще двое были объявлены пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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