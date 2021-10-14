В столице Ливана на акции протеста произошла стрельба: в ход шли гранатометы (ВИДЕО)

В Ливане произошла стрельба на акции протеста. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Стрельба в Ливане. Фото: Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ/Twitter

Инцидент произошел в столице Ливана. Как стало известно, группа неизвестных открыла огонь из огнестрельного оружия на акции протеста.

В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек и еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения.

Сообщается, что участники стрельбы использовали автоматы, гранатометы и снайперские винтовки. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины, среди раненых и погибших украинцев нет.

Посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи нашим гражданам.

На акции протеста митингующие требовали отставки судьи, ведущего расследование взрыва в порту, который произошел в прошлом году.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Норвегии вооруженный луком мужчина стрелял в людей . Злоумышленник убил пятерых граждан и еще двух ранил. Прибывшие на место событий правоохранители смогли задержать преступника. Предполагается, что у него имелся сообщник. В доме задержанного проведут обыски. Полицейским по всей стране приказали носить с собой огнестрельное оружие.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Индии ядовитая змея напала на спящую женщину. Родственники погибшей сразу заподозрили неладное, так как всего за пол месяца до этого её укусила гадюка мужа. Правоохранители выяснили, что мужчина подбросил змею в постель своей жены. Суд приговорил его к наказанию в виде двух пожизненных сроков.

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