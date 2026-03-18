В ВОЗ готовятся к самому худшему: предупредили о ядерной катастрофе

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают о возможных последствиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В организации рассматривают самый плохой сценарий в случае ситуации с ядерным инцидентом, который может произойти на фоне противостояния между США, Израилем и Ираном.

ВОЗ готовится к ядерной катастрофе. Фото: ua.depositphotos.com

Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Генен Балхи в интервью Politico заявила, что специалисты организации уже анализируют риски возможного удара по ядерному объекту или применения ядерного оружия.

"Худший сценарий — это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, постигший регион — и весь мир, если это в конце концов произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями", — заявила Балхи.

В ВОЗ объясняют, что даже локальный ядерный инцидент может иметь серьезные последствия для здоровья людей. Повышенный уровень радиации способен вызвать тяжелые поражения легких и кожи, а также значительно повысить риск онкологических заболеваний. Кроме того, такие события часто приводят к долговременным психологическим и социальным проблемам.

По данным организации, на Ближнем Востоке сейчас не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Однако сотрудники ВОЗ внимательно следят за ситуацией и проводят дополнительную учебу персонала на случай возможного ядерного инцидента.

Ситуация в регионе обострилась после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в 2025 году, в частности, по комплексам в Фордо, Натанге и Исфахани. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, после этих атак Иран якобы начал строительство новых подземных объектов для развития своего ядерного потенциала. Тегеран эти обвинения отрицает. Новый виток конфликта начался после американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля 2026 года.

