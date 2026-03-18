У ВООЗ готуються до найгіршого: попередили про ядерну катастрофу

У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають про можливі наслідки ескалації конфлікту на Близькому Сході. В організації розглядають найгірший сценарій у випадку ситуації з ядерним інцидентом, який може статися на тлі протистояння між США, Ізраїлем та Іраном.

ВООЗ готується до ядерної катастрофи. Фото: ua.depositphotos.com

Регіональна директорка ВООЗ у Східному Середземномор’ї Генен Балхі в інтерв’ю Politico заявила, що фахівці організації вже аналізують ризики можливого удару по ядерному об’єкту або застосування ядерної зброї.

"Найгірший сценарій — це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон — і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, – і наслідки відчуватимуться десятиліттями", – заявила Балхі.

У ВООЗ пояснюють, що навіть локальний ядерний інцидент може мати серйозні наслідки для здоров’я людей. Підвищений рівень радіації здатен спричинити важкі ураження легенів і шкіри, а також значно підвищити ризик онкологічних захворювань. Крім того, такі події часто призводять до довготривалих психологічних і соціальних проблем.

За даними організації, наразі на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення. Однак співробітники ВООЗ уважно стежать за ситуацією та проводять додаткове навчання персоналу на випадок можливого ядерного інциденту.

Ситуація у регіоні загострилася після ударів США та Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах у 2025 році, зокрема по комплексах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, після цих атак Іран нібито почав будівництво нових підземних об’єктів для розвитку свого ядерного потенціалу. Тегеран ці звинувачення заперечує. Новий виток конфлікту почався після американсько-ізраїльських ударів по Ірану в кінці лютого 2026 року.

