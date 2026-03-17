Трампу порадили ядерними бомбами створити новий канал, замість Ормузької протоки

Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч запропонував президенту США Дональду Трампу ідею створення нового морського каналу за допомогою ядерних вибухів. Таким чином, республіканець пропонує вирішили питання іранського блокування Ормузької протоки.

Ньют Гінгріч у соцмережі X поділився фрагментом статті, де пропонувалося обійти стратегічно важливу Ормузьку протоку, проклавши новий водний шлях через "дружню територію" за допомогою ядрених бомб.

"Замість того, щоб вічно боротися за вузьке місце завширшки 21 милю, ми прокладаємо новий канал через дружню територію. Десяток термоядерних вибухів — і у вас є водний шлях, ширший за Панамський канал, глибший за Суецький, і безпечний від іранських атак", — пише Гінгріч.

Однак згодом з’ясувалося, що стаття, на яку посилався Гінгріч, мала сатиричний характер. У самому тексті зазначалося, що запропонований сценарій не варто сприймати серйозно. Автори навіть іронічно припускали, що новий водний шлях міг би отримати назву "канал Трампа", який президент США урочисто відкрив би як "найбільший канал в історії людства".

Нагадаємо, що США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану 28 лютого. Після цього Тегеран відповів атаками по країнах Близького Сходу, зокрема тих, які мають американські військові об’єкти на свої території. Також Іран пригрозив заблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить значна частка нафти. Як наслідок на тлі конфлікту ціна на нафту зросла.

