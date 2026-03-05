Великий аятолла Ирана объявил фетву о джихаде в которой упомянул о Трампе

Один из самых влиятельных шиитских богословов Ирана, великий аятолла Абдулла Джавади Амоли объявил "фетву о джихаде", в которой использовал жесткую риторику против США и Израиля. По его словам, обязательно нужно пролить кровь "Трампа и сионистов".

Аятолла Ирана Абдулла Джавади Амолли. Фото: AFP/EastNews

Видеообращение аятоллы Амоли распространилось в социальных сетях. На кадрах иранский религиозный деятель объявляет "джихад", то есть "священную войну" против США и Израиля.

"Наша земля – наша честь. Пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа обязательно. Отсутствие аятоллы Али Хаменеи невыносимо. Даже за малейшие страдания впереди ждут бесчисленные вознаграждения", — сказал Амолли.

Его слова раздались на фоне взаимных авиаударов и резкого обострения противостояния между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.

Термин "джихад" в традиционном исламском понимании означает "борьбу на пути веры". Он может рассматриваться как духовное или идеологическое сопротивление, однако в политическом контексте часто ассоциируется с военными действиями против врагов ислама.

Абдулла Джавади Амоли – один из самых авторитетных ученых шиитских современного Ирана. Родившийся в 1933 году он известен как философ, богослов и влиятельный религиозный деятель, чья позиция формирует часть политического и духовного дискурса страны еще со времен Исламской революции в Иране.

