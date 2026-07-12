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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил убить Трампа

Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть отца и пригрозил наказать Дональда Трампа и всех причастных.

12 июля 2026, 12:55
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Slava Kot

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с резким заявлением, в котором пообещал отомстить за гибель своего отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи. В своем обращении он подчеркнул, что Иран считает возмездие за авиаудар, в результате которого погиб его отец 28 февраля, "национальным долгом" и не откажется от этой цели.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил убить Трампа

Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

Моджтаба Хаменеи выступил на похоронах своего отца Али Хаменеи, где пригрозил смертью президенту США Дональду Трампу, хоть прямо не называя его имени. По словам Моджтабы, все причастные к гибели его отца понесут наказание.

"Эти преступники, имена которых известны от верхушки до самого низа, заберут с собой в могилу несбывшуюся мечту умереть спокойно в своей постели", – заявил новый верховный лидер Ирана.

По его словам, кампания мести не зависит от того, кто будет находиться у власти в стране. Хаменеи подчеркнул, что даже его собственная смерть не остановит выполнение этой цели. Это уже второе подобное заявление Моджтабы Хаменеи после того, как он возглавил Иран. Впервые он пообещал возмездие сразу после объявления о своем восхождении на должность верховного лидера. В то же время после авиаудара по резиденции Али Хаменеи новый руководитель Ирана длительное время не появлялся на публике, а по сообщениям местных источников, сам также получил ранения.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о сокрушительном ответе в случае любой попытки покушения на его жизнь. Американский лидер заявил, что уже отдал приказ военным нанести масштабный удар по Ирану, если против него будет совершена атака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в дары США по Ирану были напрасны.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением из-за возможного срыва перемирия.



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Источник: https://www.iranintl.com/en/202607114956
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