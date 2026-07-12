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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пригрозив убити Трампа

Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися за смерть батька та пригрозив покарати Дональда Трампа й усіх причетних.

12 липня 2026, 12:55
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Slava Kot

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив з різкою заявою, у якій пообіцяв помститися за загибель свого батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї. У своєму зверненні він наголосив, що Іран вважає відплату за авіаудар, унаслідок якого загинув його батько 28 лютого, "національним обов'язком" і не відмовиться від цієї мети.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пригрозив убити Трампа

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

Моджтаба Хаменеї виступив на похоронах свого батька Алі Хаменеї, де пригрозив смертю президенту США Дональду Трампу, хоч прямо не називаючи його ім’я. За словами Моджтаби, всі причетні до загибелі його батька понесуть покарання.

"Ці злочинці, імена яких відомі від верхівки до самого низу, заберуть із собою в могилу нездійснену мрію померти спокійно у власному ліжку", – заявив новий верховний лідер Ірану.

За його словами, кампанія помсти не залежить від того, хто перебуватиме при владі в країні. Хаменеї наголосив, що навіть його власна смерть не зупинить виконання цієї мети. Це вже друга подібна заява Моджтаби Хаменеї після того, як він очолив Іран. Вперше він пообіцяв відплату одразу після оголошення про своє сходження на посаду верховного лідера. Водночас після авіаудару по резиденції Алі Хаменеї новий керівник Ірану тривалий час не з'являвся на публіці, а за повідомленнями місцевих джерел, сам також зазнав поранень.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп попередив Тегеран про нищівну відповідь у разі будь-якої спроби замаху на його життя. Американський лідер заявив, що вже віддав наказ військовим завдати масштабного удару по Ірану, якщо проти нього буде здійснено атаку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що удари США по Ірану були марними.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив Ірану повним знищенням через можливий зрив перемир'я.



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Джерело: https://www.iranintl.com/en/202607114956
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