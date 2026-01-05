logo

Власти Ирана обещают "взятку" в 6 евро каждому иранцу, чтобы остановить протесты в стране
Власти Ирана обещают "взятку" в 6 евро каждому иранцу, чтобы остановить протесты в стране

Власти Ирана пообещали почти всем гражданам ежемесячные выплаты около 6 евро.

5 января 2026, 14:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Иранские власти объявили о масштабной программе финансовой "экономической помощи" на фоне самых серьезных за последние годы протестов в стране. Как сообщает The Telegraph, правительство пообещало выплачивать почти всему 80 млн населению ваучера на сумму 10 млн риалов, что эквивалентно примерно 6 евро в месяц.

Власти Ирана обещают "взятку" в 6 евро каждому иранцу, чтобы остановить протесты в стране

Протесты в Иране. Фото: AAP

4 января власти Ирана запустили план выплаты 6 евро, рассчитанный по меньшей мере на четыре месяца. Президент Ирана Масуд Пезешкян заявил, что эти выплаты должны компенсировать рост цен и сберечь покупательную способность домохозяйств. В то же время он признал, что общественное недовольство невозможно подавить исключительно силовыми методами.

The Telegraph называет инициативу одной из самых масштабных программ прямой поддержки населения в истории Исламской Республики. Она появилась в условиях жестких международных санкций, дефицита бюджета и падения нефтяных доходов. Сумма в 6 евро, примерно равная среднему дневному заработку в Иране, вызвала волну критики в соцсетях и среди оппозиционно настроенных граждан, которые назвали это "взяткой".

Издание указывает, что объявления о выплатах и готовности к диалогу свидетельствуют о том, что режим воспринимает нынешнюю волну протестов как реальную угрозу своей стабильности.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря и начинались как демонстрации против экономического кризиса. Впоследствии они переросли в антиправительственные выступления, охватившие 23 из 31 провинции и по меньшей мере 40 городов. По официальным данным, погибли по меньшей мере 12 человек, включая представителей сил безопасности.

Власти параллельно усилили репрессивные меры. Полиция заявляет о "целенаправленных арестах" организаторов протестов, обвиняя их в связях с заграницей. Правозащитники, в свою очередь, ставят под сомнение достоверность таких признаний, отмечая практику выбивания показаний силой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что верховный лидер Ирана разработал секретный план побега в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, как Иран и Венесуэла могут затянуть удавку на шее Путина.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/05/iran-offers-citizens-money-stop-protests-vouchers-regime/
