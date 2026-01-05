Влада Ірану обіцяє "хабар" у 6 євро кожному іранцю, щоб зупинити протести в країні

Іранська влада оголосила про масштабну програму фінансової "економічної допомоги" на тлі найсерйозніших за останні роки протестів у країні. Як повідомляє The Telegraph, уряд пообіцяв виплачувати майже всьому 80 млн населенню ваучери на суму 10 млн ріалів, що еквівалентно приблизно 6 євро на місяць.

Протести в Ірані. Фото: AAP

4 січня влада Ірану запустила план виплати 6 євро, який розрахований щонайменше на чотири місяці. Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що ці виплати мають компенсувати зростання цін і зберегти купівельну спроможність домогосподарств. Водночас він визнав, що суспільне невдоволення неможливо придушити виключно силовими методами.

The Telegraph називає ініціативу однією з наймасштабніших програм прямої підтримки населення в історії Ісламської Республіки. Вона з’явилася в умовах жорстких міжнародних санкцій, дефіциту бюджету та падіння нафтових доходів. Сума у 6 євро, що приблизно дорівнює середньому денному заробітку в Ірані викликала хвилю критики в соцмережах і серед опозиційно налаштованих громадян, які назвали це "хабарем".

Видання вказує, що оголошення про виплати та готовність до діалогу свідчать про те, що режим сприймає нинішню хвилю протестів як реальну загрозу своїй стабільності.

Протести в Ірані тривають з 28 грудня та починалися як демонстрації проти економічної кризи. Згодом вони переросли в антиурядові виступи, що охопили 23 з 31 провінції та щонайменше 40 міст. За офіційними даними, загинуло щонайменше 12 людей, включно з представниками сил безпеки.

Влада паралельно посилила репресивні заходи. Поліція заявляє про "цілеспрямовані арешти" організаторів протестів, звинувачуючи їх у зв’язках із закордоном. Правозахисники, своєю чергою, ставлять під сумнів достовірність таких зізнань, наголошуючи на практиці вибивання свідчень силою.

