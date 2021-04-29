Войска НАТО начали покидать территорию Афганистана: подробности

Военные действия на территории Афганистана при участии американских военных и армии Североатлантического Альянса вскоре прекратятся. Как сообщает иностранное новостное агентство AFP, армия НАТО начала постепенный отход со своих позиций и стремится покинуть эту территорию.



НАТО выводит войска из Афганистана. Фото: Master Sgt. Alejandro Licea

Страны-партнеры Штатов вслед за распоряжением американского президента Джозефа Байдена объявили о выведении своих военнослужащих из Афганистана. Представители Альянса подчеркивают, что весь процесс тщательно продуман и упорядочен.

Также стоит отметить, что в НАТО предусматривают вариант, что боевики "Талибана" могут устраивать провокации и обстреливать позиции отходящих военных. Поэтому было озвучено предупреждение, что армия Альянса получила разрешение на огонь в ответ.

При этом сообщается, что все возможные силы будут направлены на сохранение жизней военнослужащих, которые участвовали в конфликте на территории Афганистана.

Сейчас в пустынях мусульманской страны находятся представители более 36 государств, которые являются участниками или партнерами Альянса. Примерное количество только американских военнослужащих достигает 2,5 тысяч человек.

Армия США планирует покинуть Афганистан к началу осени. По крайней мере Байден высказал надежду, что уже к 11 сентября последний солдат, имеющий гражданство Соединенных Штатов, окажется дома.

Напомним, что военная операция США в Афганистане началась после нью-йоркского теракта с башнями-близнецами, который произошел в 2001 году. Миротворцы выслеживали представителей террористической организации "Аль-Каида", которые организовывали взрывы во многих странах мира.

По словам Джозефа Байдена, нынче пришло время положить конец самому длительному военному конфликту в современной истории Америки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают решение американского правительства отказаться от военного присутствия на территории Афганистана.

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