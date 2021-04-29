Войска НАТО начали покидать территорию Афганистана: подробности

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Вечканова Елена
Военные действия
на территории Афганистана при участии американских военных и армии Североатлантического Альянса вскоре прекратятся. Как сообщает иностранное новостное агентство AFP, армия
НАТО начала постепенный отход со своих позиций и стремится покинуть эту территорию.
НАТО выводит войска из Афганистана. Фото: Master Sgt. Alejandro Licea
Страны-партнеры
Штатов вслед за распоряжением американского президента Джозефа Байдена объявили
о выведении своих военнослужащих из Афганистана. Представители Альянса подчеркивают,
что весь процесс тщательно продуман и упорядочен.
Также стоит
отметить, что в НАТО предусматривают вариант, что боевики "Талибана" могут устраивать
провокации и обстреливать позиции отходящих военных. Поэтому было
озвучено предупреждение, что армия Альянса получила разрешение на огонь в
ответ.
При этом
сообщается, что все возможные силы будут направлены на сохранение жизней военнослужащих,
которые участвовали в конфликте на территории Афганистана.
Сейчас в пустынях
мусульманской страны находятся представители более 36 государств, которые
являются участниками или партнерами Альянса. Примерное количество только
американских военнослужащих достигает 2,5 тысяч человек.
Армия США
планирует покинуть Афганистан к началу осени. По крайней мере Байден высказал
надежду, что уже к 11 сентября последний солдат, имеющий гражданство Соединенных
Штатов, окажется дома.
Напомним, что
военная операция США в Афганистане началась после нью-йоркского теракта с
башнями-близнецами, который произошел в 2001 году. Миротворцы выслеживали представителей террористической организации
"Аль-Каида", которые организовывали взрывы во многих странах мира.
По словам Джозефа Байдена, нынче пришло время положить конец самому длительному военному конфликту в современной истории Америки.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают решение американского правительства отказаться от военного присутствия на территории Афганистана.
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