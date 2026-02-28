Все же война: в Иране раздаются сильные взрывы, Тегеран затянуло черным дымом

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Атака произошла спустя несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана.

В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий с помощью беспилотников и баллистических ракет.

"Государство Израиль нанесло предупредительный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы государству Израиль", — сказал министр.

Кац отметил, что в ближайшее время ожидается ответный удар по Израилю. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможном силовом разрешении конфликта с Ираном. Общаясь с прессой на лужайке возле Белого дома, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон пока не перешел в финальную стадию планирования атаки.

"Мы еще не приняли окончательного решения", — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о предполагаемом ударе.

Президент выразил скептицизм относительно дипломатического пути, заметив, что поведение иранской стороны во время диалога неприемлемо для США. Главным требованием Вашингтона остается полный отказ Тегерана от разработки массового поражения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг, 26 февраля, главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер доложил президенту США Дональду Трампу о вариантах возможных военных действий против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Axios".



