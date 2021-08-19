logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Юный футболист из Афганистана погиб, пытаясь бежать из Кабула на шасси самолета (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Юный футболист из Афганистана погиб, пытаясь бежать из Кабула на шасси самолета (ФОТО)

Заки Анвари был одним из людей, которые залезли в отсек для шасси, чтобы покинуть Афганистан

19 августа 2021, 15:48
Автор:

Лиля Воробьева

Молодой футбольный игрок хотел любым способом покинуть родину, власть в которой захватили талибы. При попытке оставить страну на шасси военного самолета, он погиб. Об этом написал журналист Бабак Тагвай на своей странице в Twitter.

Юный футболист из Афганистана погиб, пытаясь бежать из Кабула на шасси самолета (ФОТО)

Заки Анвари пытался бежать из Афганистана (фото instagram.com/m.zaki.anwari)

Очевидно при общей панике футболист принял такое необычное решение — убраться в отсек для шасси американского военного воздушного лайнера. Остатки его тела были найдены там же. Молодого афганца недавно таки опознали.

Юный футболист из Афганистана погиб, пытаясь бежать из Кабула на шасси самолета (ФОТО) - фото 2

  Бабак Тагвай, используя данные, которые получил от экипажа самолета C-17a, проинформировал тут же, что тела афганцев, погибших в отсеке, заблокировали его двери. Поэтому воздушное судно совершило непредсказуемую посадку в Катаре.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Афганистане талибы открыли огонь по митингующим. Как стало известно, инцидент произошел в городе Джелалабад, что в провинции Нангархар. Сообщается, что местные жители вышли на улицы для того, чтобы провести митинг в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, чтобы на офисах установили флаги Афганистана вместо флагов "Талибана". Талибы открыли огонь по участникам акции. Были избиты несколько журналистов. По информации СМИ, в результате происшествия есть раненые и погибшие. В сети появились видео с места событий.

Ранее мы сообщали о том, что остатки жителя Афганистана, любой ценой хотел оставить Кабул, власть в котором захватили талибы, нашли в шасси американского военно-воздушного лайнера. Афганский гражданин думал, что привязав себя к шасси С-17, сможет оставить охвачено войной город.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1428048845397807112
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ