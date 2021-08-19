Юный футболист из Афганистана погиб, пытаясь бежать из Кабула на шасси самолета (ФОТО)

Молодой футбольный игрок хотел любым способом покинуть родину, власть в которой захватили талибы. При попытке оставить страну на шасси военного самолета, он погиб. Об этом написал журналист Бабак Тагвай на своей странице в Twitter.

Заки Анвари пытался бежать из Афганистана (фото instagram.com/m.zaki.anwari)

Очевидно при общей панике футболист принял такое необычное решение — убраться в отсек для шасси американского военного воздушного лайнера. Остатки его тела были найдены там же. Молодого афганца недавно таки опознали.





Бабак Тагвай, используя данные, которые получил от экипажа самолета C-17a, проинформировал тут же, что тела афганцев, погибших в отсеке, заблокировали его двери. Поэтому воздушное судно совершило непредсказуемую посадку в Катаре.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Афганистане талибы открыли огонь по митингующим. Как стало известно, инцидент произошел в городе Джелалабад, что в провинции Нангархар. Сообщается, что местные жители вышли на улицы для того, чтобы провести митинг в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, чтобы на офисах установили флаги Афганистана вместо флагов "Талибана". Талибы открыли огонь по участникам акции. Были избиты несколько журналистов. По информации СМИ, в результате происшествия есть раненые и погибшие. В сети появились видео с места событий.

Ранее мы сообщали о том, что остатки жителя Афганистана, любой ценой хотел оставить Кабул, власть в котором захватили талибы, нашли в шасси американского военно-воздушного лайнера. Афганский гражданин думал, что привязав себя к шасси С-17, сможет оставить охвачено войной город.





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