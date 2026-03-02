logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Зеленский заявил, что Украина готова помочь на Ближнем Востоке: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что Украина готова помочь на Ближнем Востоке: детали

Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом противодействия ракетам и дронам на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

2 марта 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация на Ближнем Востоке продемонстрировала ситуацию, когда страны с более мощной противовоздушной обороной не могут гарантировать полную защиту от иранских ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед". Поэтому Украина готова делиться собственным опытом противодействия таким атакам с партнерами.

Зеленский заявил, что Украина готова помочь на Ближнем Востоке: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в своем обращении прокомментировал удары США и Израиля по Ирану и последующие атаки Тегерана по странам региона. По его словам, несмотря на то, что государства Персидского залива получили более качественные системы ПВО от партнеров, чем Украина, им все равно не удается сбивать все цели. Как следствие, Зеленский указал, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в этой ситуации.

"Все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановили ПВО в регионе. Все видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли Украине этой зимой и вообще за время этой войны", — сказал президент.

Зеленский отметил, что Киев внимательно отслеживает развитие событий вокруг Ирана и координирует позиции с международными партнерами. Президент также упомянул о роли Тегерана в поддержке России, в частности, передачу технологий производства "Шахедов".

"Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически один против насилия, против иранского режима. Важно, чтобы была четкая позиция поддержки людей и жизни, важно, чтобы американская решительность, всех в мире решительность действительно сработали", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС.

Также "Комментарии" писали о реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/2311835445981701
Теги:

Новости

Все новости