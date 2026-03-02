Зеленский заявил, что Украина готова помочь на Ближнем Востоке: детали

Президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация на Ближнем Востоке продемонстрировала ситуацию, когда страны с более мощной противовоздушной обороной не могут гарантировать полную защиту от иранских ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед". Поэтому Украина готова делиться собственным опытом противодействия таким атакам с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в своем обращении прокомментировал удары США и Израиля по Ирану и последующие атаки Тегерана по странам региона. По его словам, несмотря на то, что государства Персидского залива получили более качественные системы ПВО от партнеров, чем Украина, им все равно не удается сбивать все цели. Как следствие, Зеленский указал, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в этой ситуации.

"Все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановили ПВО в регионе. Все видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли Украине этой зимой и вообще за время этой войны", — сказал президент.

Зеленский отметил, что Киев внимательно отслеживает развитие событий вокруг Ирана и координирует позиции с международными партнерами. Президент также упомянул о роли Тегерана в поддержке России, в частности, передачу технологий производства "Шахедов".

"Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически один против насилия, против иранского режима. Важно, чтобы была четкая позиция поддержки людей и жизни, важно, чтобы американская решительность, всех в мире решительность действительно сработали", — добавил Зеленский.

