З’явилася реакція Росії на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя засудив удари США та Ізраїлю по іранських об’єктах і закликав до негайного припинення вогню, наголосивши на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту.

Василій Небензя в ООН. Фото з відкритих джерел

Василь Небензя виступив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, яке було організовано через атаку США та Ізраїлю по Ірану. За словами російського дипломата, Москва вимагає від Заходу припинити військові дії та шукати дипломатичний спосіб вирішення конфлікту.

"Військові дії проти Ірану неприховано спрямовані на усунення незручної для Заходу держави. Ескалація навколо Ірану загрожує ядерній та радіологічній безпеці. Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії", — сказав Небензя.

За його словами, США та Ізраїль "вдарили ножем у спину" по Ірану, попри "готовність" Тегерану до дипломатії.

"Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів", — сказав Небензя.

Російський постпред додав про необхідність враховувати інтереси Тегерана та дотримуватися міжнародних норм.

Такі заяви Кремля викликали критику серед західних дипломатів. Представники США та ЄС вказали на кричуще лицемірство Москви, яка закликає до миру в Ірані, одночасно продовжуючи війну в Україні та порушуючи міжнародне право на її території.

