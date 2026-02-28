Зеленский жестко высказался об Иране: за что должен ответить Тегеран

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стремительную эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что Украина слишком хорошо понимает последствия террора, произошедшего от иранского режима. В своем видеообращении в соцсетях глава государства подчеркнул: хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, именно Тегеран избрал стать союзником Кремля и поставлять России ударные дроны типа "Шахед", а также технологии их производства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, за время полномасштабной войны российские войска применили против Украины более 57 тысяч таких беспилотников по городам, энергетической инфраструктуре и мирным жителям.

Владимир Зеленский подчеркнул, что от иранского оружия страдали и другие народы, а потому мир должен дать шанс иранскому обществу избавиться от режима, экспортирующего насилие и нестабильность.

В то же время президент акцентировал: ключевая задача – сохранить больше жизней и не допустить расширения войны. Украина последовательно выступает против эскалации, но поддерживает решительные действия международных партнеров.

Отдельно Зеленский отметил важность позиции Соединенных Штатов. По его словам, всякий раз, когда Америка демонстрирует твердость, глобальные агрессоры ослабевают. Украина и дальше будет отстаивать безопасность и международный порядок, основанный на ответственности за террор.

Читайте на портале "Комментарии" — США и Израиль атакуют Иран: Медведев эмоционально выразил позицию России.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.



