Зеленський жорстко висловився про Іран: за що має відповісти Тегеран

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, який походить від іранського режиму. У своєму відеозверненні у соцмережах глава держави наголосив: хоча українці ніколи не загрожували Ірану, саме Тегеран обрав стати союзником Кремля та постачати Росії ударні дрони типу "Шахед", а також технології для їх виробництва.

За словами президента, за час повномасштабної війни російські війська застосували проти України понад 57 тисяч таких безпілотників по містах, енергетичній інфраструктурі та мирних жителях.

Володимир Зеленський підкреслив, що від іранської зброї страждали й інші народи, а тому світ має дати шанс іранському суспільству позбутися режиму, який експортує насильство та нестабільність.

Водночас президент акцентував: ключове завдання – зберегти якнайбільше життів і не допустити розширення війни. Україна послідовно виступає проти ескалації, однак підтримує рішучі дії міжнародних партнерів.

Окремо Зеленський наголосив на важливості позиції Сполучених Штатів. За його словами, щоразу, коли Америка демонструє твердість, глобальні агресори слабшають. Україна й надалі відстоюватиме безпеку та міжнародний порядок, заснований на відповідальності за терор.

