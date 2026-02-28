logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Зеленський жорстко висловився про Іран: за що має відповісти Тегеран
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський жорстко висловився про Іран: за що має відповісти Тегеран

Понад 57 тисяч «шахедів» по Україні та заклик не допустити розширення війни: Київ підтримує рішучість США

28 лютого 2026, 16:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, який походить від іранського режиму. У своєму відеозверненні у соцмережах глава держави наголосив: хоча українці ніколи не загрожували Ірану, саме Тегеран обрав стати союзником Кремля та постачати Росії ударні дрони типу "Шахед", а також технології для їх виробництва. 

Зеленський жорстко висловився про Іран: за що має відповісти Тегеран

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, за час повномасштабної війни російські війська застосували проти України понад 57 тисяч таких безпілотників по містах, енергетичній інфраструктурі та мирних жителях.

Володимир Зеленський підкреслив, що від іранської зброї страждали й інші народи, а тому світ має дати шанс іранському суспільству позбутися режиму, який експортує насильство та нестабільність.

Водночас президент акцентував: ключове завдання – зберегти якнайбільше життів і не допустити розширення війни. Україна послідовно виступає проти ескалації, однак підтримує рішучі дії міжнародних партнерів.

Окремо Зеленський наголосив на важливості позиції Сполучених Штатів. За його словами, щоразу, коли Америка демонструє твердість, глобальні агресори слабшають. Україна й надалі відстоюватиме безпеку та міжнародний порядок, заснований на відповідальності за терор.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Ізраїль атакують Іран: Медведєв емоційно висловив позицію Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини