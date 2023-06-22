Куба подтвердила свой союз с Россией: подписали ряд соглашений

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро недавно посетил Россию, где проходил местный экономический форум, проигнорировавший большинство стран мира. Во время встречи между двумя союзниками, страдающими американскими санкциями, был подписан ряд двусторонних соглашений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

Путин и представители кубинов. Фото из открытых источников

После 10-дневного визита премьер-министр Кубы в Россию вице-министром иностранных дел Херардо Пеньяльвер рассказал о некоторых деталях встречи.

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"Был прогресс в политическом диалоге на высоком уровне, учитывая, что обе страны являются стратегическими союзниками и находятся под действием односторонних принудительных мер", — заявил Пеньяльвер.

Таким образом, союз Кубы с Россией становится все более мощным. Ранее российские представители прилетали в Гавану для подписания соглашений о сотрудничестве.

Кубинские официальные лица не предоставили точных подробностей двусторонних соглашений с Россией, однако Пеньяльвер указал на увеличение поставок российской нефти и возобновление авиасообщения между странами с 1 июля. Вице-министром иностранных дел Кубы рассказал о расширении российской системы "МИР", которая позволит туристам из России снимать наличные деньги и конвертировать рубли в песо.

По российским данным двустороннее обращение товаров между странами в 2022 году составило около 451 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кубинские заявления прозвучали в момент конфликта США и Китая. Последний хочет разместить шпионский центр на Кубе. США считает, что это глобальный проект КНР по созданию своих военных баз по всему миру.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина. Президент РФ анонсировал, что российские ядерные ракеты "Сармат" скоро станут на вооружение.