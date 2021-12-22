В Канаде маленький ребёнок был убит посреди улицы

В Канаде посреди улицы произошла стрельба. Об этом пишет издание CBC.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в канадском городе Дартмут, который расположен в провинции Новая Шотландия. Вечером на одной из городских улиц прозвучали выстрелы. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

В результате стрельбы ранения получил маленький ребёнок. Он был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в стенах больницы.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства событий. В настоящее время никто не задержан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше погибло двое украинцев за одни сутки. Они умерли в результате двух разных ДТП. Одно из них произошло в Лодзинском воеводстве. Там водитель легковушки врезался в охранный экран автомагистрали, а после этого столкнулся с другим транспортным средством. В результате инцидента 43-летний гражданин Украины скончался на месте. Второе ДТП произошло в Западно-Поморском воеводстве. Там легковушка врезалась в дерево. 50-летний пассажир автомобиля погиб.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России произошел пожар в воинской части. В казарме возникло возгорание, которое распространилось на два этажа. Солдаты покинули здание. По информации в СМИ, пламя окутало площадь в 30 квадратных метров. Очаг пожара находился в шахте лифта. Чёрный густой дым поднялся в воздух и был заметен издалека. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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