Антиукраинская риторика зашкаливает. МИД Украины резко обратилось к правительству Польши

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Ткачик Олеся
Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что оправданий таким действиям нет, заявил Николенко.
Олег Николенко
По его словам, действия польских фермеров, а также отдельных радикально настроенных политиков подрывают экономику Украины и ее устойчивость, и это во время широкомасштабной агрессии России. При этом Николенко подчеркнул, что граница Польши и Украины является и границей Европейского Союза, которая не должна быть заложником каких-либо политических интересов.
Николенко подчеркнул, что антиукраинские лозунги, которые раздаются на границе, являются ярким подтверждением того, что акция носит политический характер.
Именно поэтому МИД призвал власти Польши предоставить правовую оценку действиям участников акций, а также обеспечить разблокирование границы и принять меры по прекращению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.
Он добавил, что в условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.
Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.
Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо, в котором призвал их к компромиссу.
Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли , чтобы остановить протест на границе.
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