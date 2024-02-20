Антиукраинская риторика зашкаливает. МИД Украины резко обратилось к правительству Польши

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что оправданий таким действиям нет, заявил Николенко.

Олег Николенко

По его словам, действия польских фермеров, а также отдельных радикально настроенных политиков подрывают экономику Украины и ее устойчивость, и это во время широкомасштабной агрессии России. При этом Николенко подчеркнул, что граница Польши и Украины является и границей Европейского Союза, которая не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу"

, — сообщил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что антиукраинские лозунги, которые раздаются на границе, являются ярким подтверждением того, что акция носит политический характер.

"Ее цель — провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений",

– считает спикер МИД.

Именно поэтому МИД призвал власти Польши предоставить правовую оценку действиям участников акций, а также обеспечить разблокирование границы и принять меры по прекращению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.

Он добавил, что в условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо, в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли , чтобы остановить протест на границе.



