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Белорусский военный зашел на территорию Польши: что известно

В Польше заявили о пересечении границы белорусской армией. Первый подобный случай.

сегодня, 13:11
Автор:
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Slava Kot
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На польско-белорусской границе зафиксировали незаконное пересечение со стороны белорусских войск. Сейчас известно о как минимум одном военном, который пытался прорезать ограждение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание RMF 24.

Белорусский военный зашел на территорию Польши: что известно

Военный из Беларуси пересек польскую границу и повредил забор. Фото из открытых источников

Польские СМИ указывают, что солдат в форме белорусских сил имел длинный пистолет и был одет в балаклаву. Его зафиксировали системы мониторинга приграничных участков вблизи поселка Дубичи Церковные.


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После обнаружения белорусского солдата на место инцидента были направлены польские пограничные службы. Как только военный белорусской армии заметил поляков, он сразу скрылся. Согласно известной информации полностью перерезать ограждение военному не удалось и оно получило незначительные повреждения. Неизвестно, действовал ли военный сам, или с группой подельников.

Польские офицеры составили протокол о незаконном пересечении границы белорусского солдата и повреждении забора. Дело расследуется.

Как отмечает RMF 24, ранее случалось, что граждане Беларуси в гражданской одежде повреждали ограждение на границе между странами, однако это впервые зафиксировано участие в разрезании забора белорусского военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия, Литва и Польша предупредили белорусское руководство в готовности закрыть границы в случае активных действий вагнеровцев вблизи границы.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, в какую страну вывезут вагнеровцы из Беларуси после смерти Пригожина. Кремль решил убрать большую часть наемников с территории Беларуси в Африку.



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bialoruski-zolnierz-przekroczyl-polska-granice-probowal-prze,nId,7006600#crp_state=1
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