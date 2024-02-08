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Блокада украино-польской границы. Стало известно, сколько авто будут пропускать забастовщики в час

Польские фермеры объявили, что кроме блокировки пропуска «Дорогуск-Ягодин», они будут протестовать еще на пункте пропуска «Зосин-Устилуг», сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины

сегодня, 14:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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С понедельника 12 февраля польские фермеры намерены заблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы.

Блокада украино-польской границы. Стало известно, сколько авто будут пропускать забастовщики в час

Фермеры опять будуть блокировать границу

Как сообщили в Госпогранслужбе, по предварительной информации, поступившей с польской стороны, для легковых транспортных средств и автобусов пропуск через "Зосин-Устилуг" должен остаться свободным. Пока сообщается, что грузовые авто массой до 7,5 тонн польские фермеры планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону.

Также в пресс-службе пограничников напомнили, что 9 февраля польские фермеры заблокируют пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что накануне объявленной польскими фермерами стачки украинские пограничники находятся в контакте со своими коллегами из Польши, чтобы выяснить, на каких участках границы возможна блокада. Спикер пограничников сообщил, что сейчас на границе с Польшей интенсивность движения грузовиков остается на том же уровне, как это было до блокировки движения в ноябре прошлого года.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приняли решение вернуться в блокаду границы с Украиной, поскольку Брюссель не учел их требования, говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность". Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц — с 9 февраля по 10 марта.

Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, каковы причины блокады границы Украины со странами ЕС: в чем главная проблема.




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Источник: https://t.me/UkraineCustoms
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