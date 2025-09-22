logo

BTC/USD

112949

ETH/USD

4192.51

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Туск дал четкий ответ Путину: Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск дал четкий ответ Путину: Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии

Дональд Туск пообещал сбивать самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство Польши.

22 сентября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова применить силу против российских самолетов, если те нарушат ее воздушное пространство. Однако польский политик подчеркнул, что сбивание объектов возможно только над территорией страны и требует взвешенной оценки рисков во избежание эскалации конфликта с Россией.

Туск дал четкий ответ Путину: Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время пресс-конференции сделал заявление по поводу российских самолетов, которые могут залететь на территорию Польши.

"Я хочу четко заявить. Мы безоговорочно примем решение сбивать летающие объекты, когда они будут нарушать нашу территорию и пролетать над Польшей. Здесь не о чем говорить", – сказал Туск.

Однако польский премьер добавил, что в случаях, когда самолеты пролетают рядом, но не нарушают территориальные границы, следует тщательно оценивать действия, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.

"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем ясны, например, недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без каких-либо нарушений, поскольку это не наши территориальные воды, нам нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", — указал премьер.

Также Туск отметил важность координации с союзниками по НАТО. По его словам, Польша готова уничтожать любые объекты, направленные против страны, однако ожидает поддержки НАТО в случае усиления эскалации.

"Мне нужно быть на 100% уверенным, что союзники отнесутся к этому так же, как мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не останемся сами", — добавил Туск.

Последним поводом для повышенного внимания стал пролет трех российских МиГ-31 над Эстонией 19 сентября. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут и пролетели над Финским заливом до острова Хийумаа в Балтийском море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сможет ли НАТО сбивать самолеты России. Альянс готовит новые правила.

Также "Комментарии" писали, что Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с российскими самолетами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.gazeta.pl/polityka/7,198012,32268000,polska-bedzie-zestrzeliwac-rosyjskie-mysliwce-donald-tusk-ujawnia.html
Теги:

Новости

Все новости