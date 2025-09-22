Туск дал четкий ответ Путину: Польша готова сбивать российские самолеты при одном условии

Рубрики
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова применить силу против российских самолетов, если те нарушат ее воздушное пространство. Однако польский политик подчеркнул, что сбивание объектов возможно только над территорией страны и требует взвешенной оценки рисков во избежание эскалации конфликта с Россией.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск во время пресс-конференции сделал заявление по поводу российских самолетов, которые могут залететь на территорию Польши.
Однако польский премьер добавил, что в случаях, когда самолеты пролетают рядом, но не нарушают территориальные границы, следует тщательно оценивать действия, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.
Также Туск отметил важность координации с союзниками по НАТО. По его словам, Польша готова уничтожать любые объекты, направленные против страны, однако ожидает поддержки НАТО в случае усиления эскалации.
Последним поводом для повышенного внимания стал пролет трех российских МиГ-31 над Эстонией 19 сентября. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут и пролетели над Финским заливом до острова Хийумаа в Балтийском море.
