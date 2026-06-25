Бывший премьер Польши заявил, что Украина проигрывает войну из-за Бандеры

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер сделал резонансное заявление об Украине, российско-украинской войне и отношениях Киева с Варшавой. По его словам, Украина получит поражение против России, ведь, по его мнению, "продолжает идти по курсу Бандеры".

Лешек Миллер. Фото: Newspix/TEDI

Лешек Миллер в интервью радио Zet прокомментировал конфликт, возникший после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Польский политик заявил, что нынешний скандал навредит больше Киеву, а не Варшаве. Кроме того, Миллер сказал, что "Украина в своей идеологической основе опирается на нацизм Бандеры", потому проиграет войну против России.

"Это Зеленский разрушил эти контакты, он не намерен их восстанавливать. Украина продолжает идти по курсу Бандеры, и это все плохо закончится для Украины. Она проиграет войну России, и все политическое руководство будет заменено", — сказал бывший премьер-министр Польши.

Миллер поддержал решение Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла и назвал этот шаг защитой памяти польских жертв Волынской трагедии.

"Впервые я испытал удовольствие от того, что высокопоставленный польский политик вступился за память жестоко убитых, беззащитных поляков", – сказал Миллер.

На замечание журналиста, что Кремль выиграет от скандала между Украиной и Польшей, Миллер ответил, что постоянное упоминание России и Владимира Путина в таких дискуссиях является "примитивным" подходом.

"Постоянная ссылка на Путина является детской, примитивной и бессмысленной, поскольку это означало бы, что каждый политик в Польше, прежде чем что-то сказать, должен согласовать свои действия с Кремлем", — сказал Миллер.

В конце разговора он отверг заявление Зеленского, что безопасность Польши зависит от исхода войны в Украине. По словам политика, ключевыми гарантиями для Варшавы остаются стабильность НАТО и Европейского союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше жестко ответили на демарш Буданова, Ющенко и Кучмы. Лешек Миллер раскритиковал возвращение наград украинскими политиками и призвал Киев вернуть Польше все оружие.

Также "Комментарии" писали, что польский депутат Януш Ковальский призвал выслать из Польши всех украинцев.