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Slava Kot
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер сделал резонансное заявление об Украине, российско-украинской войне и отношениях Киева с Варшавой. По его словам, Украина получит поражение против России, ведь, по его мнению, "продолжает идти по курсу Бандеры".
Лешек Миллер. Фото: Newspix/TEDI
Лешек Миллер в интервью радио Zet прокомментировал конфликт, возникший после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Польский политик заявил, что нынешний скандал навредит больше Киеву, а не Варшаве. Кроме того, Миллер сказал, что "Украина в своей идеологической основе опирается на нацизм Бандеры", потому проиграет войну против России.
Миллер поддержал решение Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла и назвал этот шаг защитой памяти польских жертв Волынской трагедии.
На замечание журналиста, что Кремль выиграет от скандала между Украиной и Польшей, Миллер ответил, что постоянное упоминание России и Владимира Путина в таких дискуссиях является "примитивным" подходом.
В конце разговора он отверг заявление Зеленского, что безопасность Польши зависит от исхода войны в Украине. По словам политика, ключевыми гарантиями для Варшавы остаются стабильность НАТО и Европейского союза.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше жестко ответили на демарш Буданова, Ющенко и Кучмы. Лешек Миллер раскритиковал возвращение наград украинскими политиками и призвал Киев вернуть Польше все оружие.
Также "Комментарии" писали, что польский депутат Януш Ковальский призвал выслать из Польши всех украинцев.