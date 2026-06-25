Колишній прем'єр Польщі заявив, що Україна програє війну через Бандеру

Колишній прем’єр-міністр Польщі Лєшек Міллер зробив резонансну заяву про Україну, російсько-українську війну та відносини Києва з Варшавою. За його словами, Україна зазнає поразки проти Росії, адже, на його думку, "продовжує йти курсом Бандери".

Лешек Міллер. Фото: Newspix / TEDI

Лєшек Міллер в інтерв’ю радіо Zet прокоментував конфлікт, який виник після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Польський політик заявив, що нинішній скандал зашкодить більше Києву, а не Варшаві. Крім того, Міллер сказав, що "Україна у своїй ідеологічній основі спирається на нацизм Бандери", тому програє війну проти Росії.

"Це Зеленський зруйнував ці контакти, він не має наміру їх відновлювати. Україна продовжує йти курсом Бандери, і це все погано закінчиться для України. Вона програє війну Росії, і все політичне керівництво буде замінено", — сказав колишній прем’єр-міністр Польщі.

Міллер підтримав рішення Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла та назвав цей крок захистом пам’яті польських жертв Волинської трагедії.

"Вперше я відчув задоволення від того, що високопоставлений польський політик заступився за пам’ять жорстоко вбитих, беззахисних поляків", – сказав Міллер.

На зауваження журналіста, що Кремль виграє від скандалу між Україною та Польщею, Міллер відповів, що постійне згадування Росії та Володимира Путіна у таких дискусіях є "примітивним" підходом.

"Постійне посилання на Путіна є дитячим, примітивним і безглуздим, оскільки, це означало б, що кожен політик у Польщі, перш ніж щось сказати, має узгодити свої дії з Кремлем", — сказав Міллер.

У кінці розмови він відкинув заяву Зеленського, що безпека Польщі залежить від результату війни в Україні. За словами політика, ключовими гарантіями для Варшави залишаються стабільність НАТО та Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі жорстко відповіли на демарш Буданова, Ющенка та Кучми. Лєшек Міллер розкритикував повернення нагород українськими політиками та закликав Київ повернути Польщі усю зброю.

Також "Коментарі" писали, що польський депутат Януш Ковальський закликав вислати з Польщі всіх українців.