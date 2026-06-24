"Усі мають повернутися": польський депутат закликав вислати з Польщі всіх українців

Колишній депутат партії "Право і справедливість" Януш Ковальський закликав запустити в Польщі програму повернення українців до України. Його заява з’явилася на тлі скандалу у Польщі через рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого орла через назву українського підрозділу на честь героїв УПА.

Януш Ковальський. Фото: Paweł Supernak / PAP

Януш Ковальський у Facebook закликав створити програму виселення українців з Польщі.

"Час запустити програму з повернення українців із Польщі до України. Усі вони мають повернутися туди. Ви згодні? Поставте "лайк"", — написав політик.

Допис Ковальскього зібрав понад 26 тисяч "лайків" та сотні коментарів. Частина користувачів підтримала ідею, пропонуючи депортувати українців. Інші ж нагадали, що масове виселення людей за національною ознакою суперечить принципам правової держави.

Польський депутат Ковальський закликав повернути українців з Польщі до України

Зокрема у коментарях були такі реакції: "Депортуйте тих, хто порушує закон, краде, нападає, не працює і не платить податки в Польщі"; "Відправляйте українців на передову якнайшвидше, я за"; "Вже давно живуть у розкоші та не просять пробачення, досить"; "Звичайно, коли повернеться останній поляк з Великобританії, Німеччини, Ірландії..."; "А хто буде працювати, бо поки що значною мірою працюють там, де поляки не хочуть"; "Я не згодна. Людей не депортують просто так. Ми не радянська Росія та не німецький Райх".

Ковальський відомий жорсткою риторикою щодо міграції та України. У травні 2026 року він залишив партію "Право і справедливість" на тлі скандалу, пов’язаного з криптовалютною компанією Zondacrypto. Згодом він вимагав перевірити польські міністерства на предмет "українізації".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що блогерка в Польщі викинула свій паспорт України у смітник через скандал з УПА.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі знайшли відео 3-річної давнини. Ось що говорив Навроцький про УПА і Україну.