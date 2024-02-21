Чего хотят польские фермеры. В Кабмине озвучили требования

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Ткачик Олеся
При этом Тарас Высоцкий подчеркнул, что требования польских фермеров, устроивших армагедон на границе с Украиной, такие же, как и у европейских фермеров, также проводящих протесты в Европейском Союзе.
Протест фермеров
Кроме того, он сообщил, что есть и некоторые политические требования, не имеющие никакого отношения к общей аграрной политике и аграрному сектору в целом. Однако Высоцкий не указал, о чем именно идет речь.
Вместе с тем замминистра сообщил, что правительство проводит переговоры со своими польскими коллегами. Однако, как подчеркнул Высоцкий, Украина не проводит переговоры с теми политическими силами, которые поддерживают протесты польских фермеров.
Также Высоцкий рассказал, что правительство планирует более тесное общение между министрами аграрной политики обеих стран, чтобы решить проблему на украинско-польской границе.
Напомним, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все пункты пропуска из Украины и заблокировали грузовые перевозки. У пропускного пункта "Медика-Шегини" они заблокировали движение грузового поезда и из двух контейнеров даже высыпали 4 тонны украинского зерна. Организаторы протеста подчеркнули, что польские фермеры просто действовали на эмоциях, поскольку, якобы, несут страшные убытки и должны защищать свои права.
Кроме того, польские протестующие угрожают устроить международный скандал и заблокировать даже пассажирские перевозки между Украиной и Польшей. Говорят, что на такой шаг обязательно пойдут, если правительство Дональда Туска и Брюссель не выполнят их требования.
При этом политолог Владимир Горбач считает, что Россия приступила к гибридной агрессии против Польши.
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