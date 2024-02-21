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Чего хотят польские фермеры. В Кабмине озвучили требования

Есть два главных требования, предъявляемых польскими фермерами, которые блокируют границу с Украиной, заявил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, одно из требований – политическое

сегодня, 11:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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При этом Тарас Высоцкий подчеркнул, что требования польских фермеров, устроивших армагедон на границе с Украиной, такие же, как и у европейских фермеров, также проводящих протесты в Европейском Союзе.

Чего хотят польские фермеры. В Кабмине озвучили требования

Протест фермеров

Это в части ослабления требований зеленого курса к деятельности фермеров в Европейском Союзе. И это в части возвращения льгот и дотаций, отмененных или планируемых к отмене",
– сказал замминистра.

Кроме того, он сообщил, что есть и некоторые политические требования, не имеющие никакого отношения к общей аграрной политике и аграрному сектору в целом. Однако Высоцкий не указал, о чем именно идет речь.

Вместе с тем замминистра сообщил, что правительство проводит переговоры со своими польскими коллегами. Однако, как подчеркнул Высоцкий, Украина не проводит переговоры с теми политическими силами, которые поддерживают протесты польских фермеров.

Также Высоцкий рассказал, что правительство планирует более тесное общение между министрами аграрной политики обеих стран, чтобы решить проблему на украинско-польской границе.

Напомним, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все пункты пропуска из Украины и заблокировали грузовые перевозки. У пропускного пункта "Медика-Шегини" они заблокировали движение грузового поезда и из двух контейнеров даже высыпали 4 тонны украинского зерна. Организаторы протеста подчеркнули, что польские фермеры просто действовали на эмоциях, поскольку, якобы, несут страшные убытки и должны защищать свои права.

Кроме того, польские протестующие угрожают устроить международный скандал и заблокировать даже пассажирские перевозки между Украиной и Польшей. Говорят, что на такой шаг обязательно пойдут, если правительство Дональда Туска и Брюссель не выполнят их требования.

При этом политолог Владимир Горбач считает, что Россия приступила к гибридной агрессии против Польши.




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