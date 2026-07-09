Почти половина граждан Польши считает, что их страна предоставила Украине слишком большую военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса SW Research, проведенного по заказу польского издания Onet.

Половина поляков считает помощь Украине излишней. Фото из открытых источников

Исследования обнародовали на фоне очередного обострения украинско-польской политической дискуссии по УПА, Волынской трагедии, военной поддержке Киева и передаче систем противовоздушной обороны Patriot. Респондентам задали вопрос: "Оглядываясь назад, как вы оцениваете масштабы военной помощи, предоставленной Польшей Украине?"

44,8% поляков ответили, что Польша предоставила Украине слишком много военной помощи. Это самая большая группа в опросе. В то же время 38,2% считают объем поддержки оправданным и соответствующим обстоятельствам войны.

Еще 6,8% поляков убеждены, что Варшава, напротив, сделала недостаточно для поддержки Украины. Затруднились определиться с ответом 10,2% респондентов.

Опрос проводился 8 июля среди взрослого населения Польши.

Министерство национальной обороны Польши в начале июля рассекретило информацию о военной помощи, предоставленной Киеву в 2022-2026 годах. Согласно официальным данным, общая стоимость переданной техники, вооружения и другого военного оборудования за неполные четыре года оценивается примерно в 16,5 млрд. злотых (более 4,3 млрд. долларов США).

В то же время, экономические исследования демонстрируют другую сторону украинско-польского сотрудничества. По оценкам консалтинговой компании Deloitte, украинские граждане, работающие и проживающие в Польше, с 2022 года обеспечили польской экономике около 328,6 млрд. злотых (87,1 млрд. долларов) дополнительного валового внутреннего продукта. Это почти в 20 раз больше, чем предоставленная Польшей военная помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали Буданова "встать на колени" после ультиматумов Варшавы.

Также "Комментарии" писали, что скандальный политик из Польши купил гуманитарку для армии РФ.