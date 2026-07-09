У Польщі закликали Буданова "стати на коліна" після ультиматумів Варшави

У Польщі різко відреагували на заяви керівника очільника Офісу президента Кирила Буданова щодо можливого загострення українсько-польських відносин напередодні річниці Волинської трагедії. Віцемаршалок польського Сейму Пйотр Згожельський закликав українського посадовця "стати на коліна", якщо той не розуміє значення подій 11 липня 1943 року для польського суспільства.

Пйотр Згожельський відреагував на слова Кирила Буданова

Пйотр Згожельський в ефірі телеканалу Polsat прокоментував слова Буданова про те, що Варшава готує "незрілі ескалаційні кроки" до річниці Волинської трагедії. Очільник ОП також наголосив, що Україна не прийме "ультиматумів ні від кого у світі" та спрогнозував пік напруженості у відносинах між двома країнами на 11 липня.

"Я йому відповім так: пане Буданов, якщо ви вважаєте молитву в церкві провокацією, то вам справді варто замислитися над тим, що ви говорите", – сказав Згожельський.

Польський політик заявив, що саме 11 липня 1943 року, відоме в польській історіографії як "кривава неділя", стало кульмінацією Волинської трагедії. За його словами, тоді одночасно були атаковані десятки польських населених пунктів, а тому, на думку Згожельського, Буданов має стати на коліна.

"Одночасно були атаковані 99 населених пунктів. Це був геноцид, здійснений з особливою жорстокістю. І пан Буданов, якщо не знає, що там сталося, нехай стане на коліна просто в чистому полі", – заявив польський політик.

Окремо Згожельський закликав Україну визнати Волинську трагедію геноцидом, активізувати проведення ексгумацій загиблих та забезпечити належне вшанування пам'яті жертв. Крім того, віцемаршалок Сейму закликав блокувати вступ України до ЄС. За його словами, "Польща повинна сказати: "Стоп – з Бандерою до Європейського Союзу не можна"".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Польща різко відповіла на заяви Буданова про ескалацію: у чому Варшава звинуватила Київ.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі виставили Україні ультиматум через УПА.