Половина поляків вважає, що Польща дала Україні забагато допомоги: опитування

Майже половина громадян Польщі вважає, що їхня країна надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування SW Research, проведеного на замовлення польського видання Onet.

Половина поляків вважає допомогу Україні надмірною. Фото з відкритих джерел

Дослідження оприлюднили на тлі чергового загострення українсько-польської політичної дискусії щодо УПА, Волинської трагедії, військової підтримки Києва та передачі систем протиповітряної оборони Patriot. Респондентам поставили запитання: "Озираючись назад, як ви оцінюєте масштаби військової допомоги, наданої Польщею Україні?"

44,8% поляків відповіла, що Польща надала Україні занадто багато військової допомоги. Це найбільша група в опитуванні. Водночас 38,2% вважають обсяг підтримки виправданим і таким, що відповідав обставинам війни.

Ще 6,8% поляків переконані, що Варшава, навпаки, зробила недостатньо для підтримки України. Не змогли визначитися з відповіддю 10,2% респондентів.

Опитування проводилося 8 липня серед дорослого населення Польщі.

Міністерства національної оборони Польщі на початку липня розсекретило інформацію про військову допомогу, надану Києву у 2022–2026 роках. Згідно з офіційними даними, загальна вартість переданої техніки, озброєння та іншого військового обладнання за неповні чотири роки оцінюється приблизно у 16,5 млрд злотих (понад 4,3 млрд доларів США).

Водночас економічні дослідження демонструють іншу сторону українсько-польської співпраці. За оцінками консалтингової компанії Deloitte, українські громадяни, які працюють і проживають у Польщі, з 2022 року забезпечили польській економіці близько 328,6 млрд злотих (87,1 млрд доларів) додаткового валового внутрішнього продукту. Це у майже 20 разів більше, ніж надана Польщею військова допомога Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі закликали Буданова "стати на коліна" після ультиматумів Варшави.

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