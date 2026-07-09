"Допомога хлопцям з окопів": скандальний політик з Польщі купив гуманітарку для армії РФ

У Польщі спалахнув новий політичний скандал після того, як колишній депутат Сейму та лідер проросійської партії Front Кшиштоф Толвінський відкрито заявив про підтримку російських військових, які беруть участь у війні проти України. Політик повідомив, що зібрав кошти та закупив медичні аптечки для солдатів армії РФ, а також закликав інших долучатися до такої допомоги.

Кшиштоф Толвінський. Фото з відкритих джерел

Про свої дії Толвінський повідомив на сторінці у Facebook, де опублікував 9-хвилинне відео у якому пояснив свою позицію. Він назвав російсько-українську війну "братовбивчим конфліктом" та розкритикував польську владу за військову підтримку України.

У своєму дописі політик також заявив, що передача зброї Києву нібито є "моральною помилкою", водночас оголосивши збір коштів на медичну допомогу для "хлопців з окопів", маючи на увазі російських військовослужбовців. На відео з білоруського підприємства він продемонстрував документи про закупівлю 20 військових аптечок, які, за його словами, призначені для армії РФ.

Це не перший випадок, коли Толвінський потрапляє в скандал. Раніше польський суд визнав його винним у розпалюванні ненависті до українців через серію публікацій у соціальних мережах, де він використовував образливі висловлювання та поширював антиукраїнську риторику, зокрема називав українців "бандерівською голотою".

Після виходу з партії "Право і справедливість" політик змінив кілька політичних проєктів, а у 2023 році заснував партію Front, яка виступає за "деамериканізацію Європи" та "деукраїнізацію Польщі". Політичної підтримки ця сила практично не має. На парламентських виборах Толвінський отримав лише 305 голосів, а пізніше не зміг зібрати необхідну кількість підписів для участі у президентських виборах.

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