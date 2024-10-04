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Директор польского Института нацпамяти сделал скандальное заявление: как назвал украинские территории

В Украине раскритиковали название "Восточная Малопольша" по Галиции.

сегодня, 14:55
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Slava Kot

Пока Россия называет часть южных украинских территорий "Новороссией", руководитель Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий назвал Галичину "Восточной Малопольшей". Это произошло во время его комментариев по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии.

Директор польского Института нацпамяти сделал скандальное заявление: как назвал украинские территории

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)

Руководитель ИНП Польши Кароль Навроцкий отреагировал на решение украинского Института нацпамяти о начале эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Мы ожидаем, что украинские власти положительно рассмотрит наши заявки, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольши. Мы готовы к этому в любое время", — сказал Навроцкий.

На слова польского деятеля отреагировал бывший глава украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович. Как объясняет Вятрович, термин "Восточная Малопольша" использовался "исключительно политической" в отношении Галичины в короткий период с 1922-1939 годов.

"Таким образом украинскую Галичину вписывали в польский нарратив, вытирали ее украинскость. Конечно делали это не только наименованием, но системной политикой полонизации образования, культуры, социальной поддержки польских переселенцев", — написал Вятрович.

Как подчеркивает Вятрович, слова руководителя ИНП Польши Кароля Навроцкого с использованием термина "Восточная Малопольща" по отношению к украинским территориям — это "не о почтении памяти о погибших здесь поляках, а к сожалению по потерянным территориям, которые так и не стали польскими".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления польских политиков, которые пригрозили блокированием вступления Украины в ЕС, если не решится вопрос Волынской трагедии.

Также "Комментарии" писали, что Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии, в которой обвиняет ОУН и УПА в геноциде.



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