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Дуда назвал главную причину, почему Запад не может допустить поражение Украины: чем это обернется

Президент Польши считает, если Украина проиграет в войне, это откровет путь для новой агрессии РФ

сегодня, 13:30
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Кравцев Сергей

Украина и свободные страны мира должны совместно противостоять российской агрессии. Если Запад позволит Украине проиграть, это значительно приблизит возможность прямой войны России с НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Wirtualna Polska".

Дуда назвал главную причину, почему Запад не может допустить поражение Украины: чем это обернется

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

"Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить. Потому что если мы позволим Украине проиграть, то тогда потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка", — заявил польский лидер.

При этом Анджей Дуда отметил, что, если не дать отпор российскому империализму и не затупить амбиции Путина, то этот "прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше".

Дуда отметил, что Запад должен заниматься не подсчетом дней до возможного противостояния с Россией, а действиями.

"Мы должны делать свою работу, осознавая угрозы. И мы должны действовать рационально и спокойно. И мне кажется, что именно так мы и действуем сегодня — мы значительно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, понимают, что их необходимо поддерживать. Этого ожидает и польское общество, хотя это и большая жертва. Но на данный момент целью номер один является безопасность Польши", — подчеркнул он. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Дуда назвал максимум, на который может рассчитывать Украина на саммите НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Анджей Дуда заявил, что в мир вновь вернулась ситуация холодной войны, а причиной этого стало возрождение имперских амбиций России. По словам польского лидера, Запад недостаточно реагировал на агрессивные действия Путина.

"Мы должны быть честными и сказать себе, что ситуация холодной войны вернулась, и это не из-за действий Соединенных Штатов, а из-за возрождения имперских амбиций России", — заявил Дуда.




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