Дуда назвал главную причину, почему Запад не может допустить поражение Украины: чем это обернется

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Кравцев Сергей
Украина и свободные страны мира должны совместно противостоять российской агрессии. Если Запад позволит Украине проиграть, это значительно приблизит возможность прямой войны России с НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Wirtualna Polska".
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
При этом Анджей Дуда отметил, что, если не дать отпор российскому империализму и не затупить амбиции Путина, то этот "прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше".
Дуда отметил, что Запад должен заниматься не подсчетом дней до возможного противостояния с Россией, а действиями.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дуда назвал максимум, на который может рассчитывать Украина на саммите НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало – Анджей Дуда заявил, что в мир вновь вернулась ситуация холодной войны, а причиной этого стало возрождение имперских амбиций России. По словам польского лидера, Запад недостаточно реагировал на агрессивные действия Путина.
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