Дуда определился с новым премьером Польши

Несмотря на то, что партия власти "Право и справедливость" в одиночку неспособна сформировать новое правительство, президент Польши Анджей Дуда поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому заняться вопросом формирования нового правительства. Как передает портал "Комментарии", об этом польский президент завил в своем вечернем обращении к полякам.

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Свое решение поручить формировать правительство именно Моравецкому Дуда объяснил тем, что нужно придерживаться действующего польского законодательства, согласно которому первое право формировать правительство должно быть предоставлено победителю парламентских выборов, которым как раз и есть "ПиС". При этом Анджей Дуда не стал говорить, что он также мог предоставить право формировать правительство и оппозиции, после того, как та обратилась к нему с официальным запросом на это.

13 ноября парламент должен рассмотреть вопрос назначения нового правительства и премьера.

Эксперты предполагают, что правящей партии "Право и справедливость" не удастся надолго задержаться у власти и право формировать правительство спустя некоторое время перейдет оппозиционным силам, которые уже публично объявили о готовности сформировать коалицию и создать новое правительство во главе с Дональдом Туском.

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