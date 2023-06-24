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Дуда привел армию в состояние повышенной боевой готовности

Из-за военного мятежа в России Польша привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Все из-за событий, которые сейчас охватывают Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал Bild.

Дуда привел армию в состояние повышенной боевой готовности

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Также отмечается, что страны Евросоюза пока не отреагировали на военный бунт, который начал развиваться внутри России.


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"Представители стран ЕС сообщают, что следят за ситуацией. С таким заявлением, в частности, выступил представитель канцлера Германии Олафа Шольца и представитель французского правительства в Елисейском дворце", — отмечает издание.

По словам представителя НАТО Financial Times, Североатлантический Альянс также наблюдает за ситуацией.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – устоит ли режим Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.




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Источник: http://t.me/BILD_Russian/9883
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