Ближайшие часы будут ключевыми: в Британии сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ

Мятеж ЧВК "Вагнер" — самый серьезный вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

В сводке Министерства обороны Великобритании ключевое место уделено противостоянию между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и кремлевской верхушкой.

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Там отметили, что "вагнеровцы" перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть наемников движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".

Российские силовики, очевидно, не оказывают должного сопротивления "вагнеровцам".

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение для развития кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", – отмечают британские военные специалисты.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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