logo

BTC/USD

30612.69

ETH/USD

1885.21

LTC/USD

89.07

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Ближайшие часы будут ключевыми: в Британии сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Ближайшие часы будут ключевыми: в Британии сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ

В разведке Британии считают, что "Вагнер" имеет целью добраться до Москвы

сегодня, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Мятеж ЧВК "Вагнер" — самый серьезный вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки. 

Ближайшие часы будут ключевыми: в Британии сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

В сводке Министерства обороны Великобритании ключевое место уделено противостоянию между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и кремлевской верхушкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Там отметили, что "вагнеровцы" перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть наемников движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".

Российские силовики, очевидно, не оказывают должного сопротивления "вагнеровцам".

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение для развития кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", – отмечают британские военные специалисты.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж в России и измена: диктатор Путин экстренно обратился к россиянам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!