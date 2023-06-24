Ближайшие часы будут ключевыми: в Британии сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ

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Кравцев Сергей
Мятеж ЧВК "Вагнер" — самый серьезный вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.
Мятеж в России. Фото: из открытых источников
В сводке Министерства обороны Великобритании ключевое место уделено противостоянию между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и кремлевской верхушкой.
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Там отметили, что "вагнеровцы" перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть наемников движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".
Российские силовики, очевидно, не оказывают должного сопротивления "вагнеровцам".
Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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