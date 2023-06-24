Мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – устоит ли режим Путина

Откровенный военный мятеж, который устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, захвативший Ростов и грозящий походом на Москву, если не произойдет смена высшего военного руководства РФ, привел к тому, что Путин фактически объявил открытой охоту на вагнеровцев. По мнению британской разведки, это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время. Эксперты продолжают анализировать ситуацию для издания "Комментарии".

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

Пригожин – такой же, как террористы Путин, Шойгу, Герасимов. Лишь ситуативно он играет сейчас за нас

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поясняет:

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Пусть убивают друг друга". "Любая смута, тем более выглядящая как начало гражданской войны внутри рашистской федерации, ослабит ее. И это, конечно, нам на руку. Чем хуже управление их войсками, различными вооруженными группировками, всеми теми террористами, которые с оружием в руках атаковали или атакуют украинские города, тем лучше для нашей страны. Поэтому хочется пожелать рашистам скорейшего развала в ходе гражданской войны

Что касается политических аспектов, продолжает эксперт, не секрет, что разные башни коллективного Кремля борются между собой за власть. За то, кого сделать виновным за провал в войне против Украины.

"Очевидно, что война эта для агрессора проиграна. Ни одной стратегической цели, благодаря героизму ВСУ, всех наших Сил обороны и безопасности, противник не достиг. Потери у рашистов – колоссальные. И в живой силе, и в военной технике. На этом фоне активизировался политический процесс битвы за трон. Пригожин фактически ведет борьбу не просто за жизнь, но и за политическое будущее. Выполняя задачи, которые ставит нелояльная к нынешнему руководству РФ группа влияния", – отмечает Антон Кучухидзе.

По его словам, власть в РФ при Путине представляет условный треугольник. Есть т.н. кооператив "Озеро" во главе с Путиным, его друзьями, однокурсниками, всякого рода спецслужбистами. Туда входит и Шойгу. Вторая линия – ФСБ. Часть этой группировки, подчеркивает эксперт, была лояльна кооперативу "Озера", часть находилась к нему в оппозиции, хоть в публичную плоскость это не выливалось. Третья линия – бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), переименованное в Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

"И Пригожин оглашает сейчас тезисы не только свои, но и того, в том числе, военного истеблишмента, недовольного Шойгу, т.н. "спецоперацией", колоссальными потерями, с которыми сталкивается страна-агрессор", – акцентирует Антон Кучухидзе.

Что будет дальше – сказать сложно, считает он. Но сколько бы Пригожин не атаковал МО, Кремль, он – за РФ. За то, чтобы агрессор выиграл войну против Украины.

Так что расслабляться нам точно не стоит, – предупреждает эксперт. – Нужно продолжать идти своим курсом, который четко определил президента Украины Владимир Зеленский – победа на поле боя над рашистами, деоккупация всех наших территорий, гарантии безопасности до вступления НАТО, а чуть позже – вступление и в НАТО, и в ЕС". "Пригожин – такой же, как террористы Путин, Шойгу, Герасимов. Лишь ситуативно он играет сейчас за нас, устроив дестабилизацию внутри рашистской федерации. Об этом, кстати, уже заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя ситуация вокруг военного мятежа в стране-агрессоре

Россия в итоге может столкнуться с набором штампов, которые она в последние годы культивировала касательно Украины

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что назревающий конфликт, "обмен любезностями" между Пригожиным и Шойгу, между пригожинцами и кадыровцами, вряд ли могли быть не замечены Кремлем и лично Путиным.

"Скорее – всё было прогнозируемым. Но вряд ли кто-то прогнозировал, что пригожинцы начнут захваты в Ростове, возьмутся за Воронеж, станут сбивать вертолеты российской армии. Можем констатировать, что война за ресурсы, за власть, переходит в РФ из кулуарной, в открытую. И здесь, – отмечает эксперт, – могут быть двойные, а то и тройные интриги. Когда на фоне публичной критики друг друга некими субъектами, могут включаться третьи силы (в том числе зарубежные спецслужбы). И подогревать эти конфликты, доводя до такого проявления, которое сейчас наблюдаем. И это – своеобразные период "спецопераций" внутри самой РФ, как бы парадоксально это ни звучало".

По словам аналитика, Кремль, который назвал войну против Украины "спецоперацией", начал пожинать реальные "спецоперации" одних групп против других внутри РФ. Сама Россия, считает Олеся Яхно, в итоге может столкнуться с набором штампов, которые она в последние годы культивировала касательно Украины. Все эти "гражданский конфликт", "проявления экстремизма", "спецоперация" в итоге вернулись к страна-агрессору бумерангом.

Так, или иначе, ситуация будет купирована. Но это – признак того, что в РФ начинаются непрогнозируемые процессы. И конкуренция за деньги, ресурсы, влияние, которых становится всё меньше, станет проявляться в абсолютно разных формах и форматах", – прогнозирует эксперт. "Скорее всего, Кремль справиться с пригожинском бунтом. Продолжая военные действия против Украины (этой ночью был сильнейший ракетный обстрел ).

А с учетом того, что идет война, что есть частные армии (не только у Пригожина, но и у Кадырова, Газпрома, Лукойла и так далее) – всё это может вылиться в совершенно непредсказуемые процессы, уверен Олеся Яхно.

Открыто объявил войну Путину. Это уже диагноз не только всем политическим институтам РФ, но и всему российскому обществу. Которое не привыкло к справедливости. Которое готово безропотно подчиняться царю. Которое исповедует рабскую психологию. А тут – пригожинский бунт, его заявления о необходимости бороться с несправедливой властью. Настоящий сбой матрицы. Эти тенденции будут иметь продолжение на уровне конфликтов, в том числе в силовом формате, между разными властными группами". "Заметьте, – продолжает она, – зэк Пригожин говорит о справедливости

При этом, акцентирует аналитик, надо понимать, что параллельно с этим внутренним противостоянием будут (медленно, но неотвратимо) идти глубинные процессы на уровне самой РФ как государства и общества, прозревающего, понимающего, что путинский режим повел его ложным курсом.

"Где та точка, с которой могут пойти волнообразные изменения в самой РФ, сказать пока сложно. Но в какой-то момент два процесса (схватка элит и переоценка ценностей обществом) могут соединиться – и взорвать Россию изнутри", – констатирует Олеся Яхно.

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