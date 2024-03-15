Дуда рассказал, что сможет остановить новое российское наступление

Президент Польши Анджей Дуда высказал надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление. Как передает портал "Комментарии", об этом польский лидер сообщил на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает официальный сайт президента Польши.

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Анджей Дуда отметил, что во время визита в США он пытался убедить американцев усилить поддержку Киева.

"Когда защитники Украины получат самую современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому натиску", — сказал Дуда.

Польский лидер отметил, что Силам обороны в первую очередь нужны боеприпасы.

"Мы надеемся, что крупные поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшем будущем, помогут подготовить оборону к возможным дальнейшим попыткам россиян начать наступление", — заявил польский президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



