logo

BTC/USD

67749.35

ETH/USD

3682.79

LTC/USD

87.57

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Дуда рассказал, что сможет остановить новое российское наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Дуда рассказал, что сможет остановить новое российское наступление

Дуда надеется, что значительные поставки боеприпасов Украине сорвут попытки наступления РФ

сегодня, 11:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Польши Анджей Дуда высказал надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.  Как передает портал "Комментарии", об этом польский лидер сообщил на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает официальный сайт президента Польши.

Дуда рассказал, что сможет остановить новое российское наступление

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Анджей Дуда отметил, что во время визита в США он пытался убедить американцев усилить поддержку Киева.

"Когда защитники Украины получат самую современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому натиску", — сказал Дуда.

Польский лидер отметил, что Силам обороны в первую очередь нужны боеприпасы.

"Мы надеемся, что крупные поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшем будущем, помогут подготовить оборону к возможным дальнейшим попыткам россиян начать наступление", — заявил польский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличить объемы поставок боеприпасов для украинских Вооруженных сил, чтобы помочь ей удержать линию фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/bruksela-spotkanie-z-sekretarzem-generalnym-nato,82703
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости